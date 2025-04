Rimedio rimarca in maniera pesante l’errore di Yildiz | Le due giornate di squalifica capitano nelle gare decisive nel calendario della Juve È un’ingenuità che può pesare…

Rimedio evidenzia il peso della squalifica di Yildiz: gli stop forzati contro il Bologna e la Lazio rischiano di incidere molto in negativo per la JuveAlberto Rimedio ha etichettato negativamente l’espulsione di Kenan Yildiz in Juve Monza. La sua squalifica di due giornate, che lo metterà fuori gioco per le sfide contro il Bologna e contro la Lazio, rischiano di incidere negativamente sulla corsa alla Champions. Le parole pronunciate a La Domenica Sportiva.PAROLE – «Il problema è che le due giornate di squalifica saranno le due gare decisive nel calendario della Juventus che dovrà affrontare in trasferta in casa di Bologna e Lazio, due concorrenti dirette per la qualificazione alla prossima Champions League. Quindi questa ingenuità grave di Yildiz, che però possiamo ricondurre alla giovane età e all’inesperienza visto che deve compiere ancora 20 anni, può pesare molto sul cammino della Juventus perché comunque è uno dei giocatori di maggior talento». 🔗 Juventusnews24.com - Rimedio rimarca in maniera pesante l’errore di Yildiz: «Le due giornate di squalifica capitano nelle gare decisive nel calendario della Juve. È un’ingenuità che può pesare…» evidenzia il pesodi: gli stop forzati contro il Bologna e la Lazio rischiano di incidere molto in negativo per laAlbertoha etichettato negativamente l’espulsione di KenaninMonza. La suadi due, che lo metterà fuori gioco per le sfide contro il Bologna e contro la Lazio, rischiano di incidere negativamente sulla corsa alla Champions. Le parole pronunciate a La Domenica Sportiva.PAROLE – «Il problema è che le duedisaranno le duenelntus che dovrà affrontare in trasferta in casa di Bologna e Lazio, due concorrenti dirette per la qualificazione alla prossima Champions League. Quindi questa ingenuità grave di, che però possiamo ricondurre alla giovane età e all’inesperienza visto che deve compiere ancora 20 anni, può pesare molto sul camminontus perché comunque è uno dei giocatori di maggior talento». 🔗 Juventusnews24.com

