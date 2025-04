Quifinanza.it - Rimborsi per le auto e meno dazi, Trump fa marcia indietro

L’amministrazionesi prepara, per l’ennesima volta nel giro di poco tempo, a correggere il tiro sui. Dopo aver agitato il bastone del protezionismo a colpi di tariffe, ora arriva la carota: alleggerimenti fiscali ea chi produce negli Stati Uniti.La Casa Bianca vuole evitare che isu acciaio e alluminio si sommino a quelli sui veicoli importati, aprendo anche alla possibilità diper quanto già versato.cambia i: niente più cumulo eper le aziendeSecondo quanto riportato dal Wall Street Journal e da Reuters, ilo del 25% applicato alleimportate dall’inizio di aprile, combinato con le tariffe sulle materie prime industriali, ha alimentato pressioni sull’intera filieramotive statunitense. Per neutralizzare questi effetti, il piano prevede che i produttori che già pagano la tariffa sui veicoli non siano più soggetti aisui materiali utilizzati nella loro costruzione. 🔗 Quifinanza.it