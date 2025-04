Rigenerazione urbana scelti i componenti del Comitato scientifico

Rigenerazione urbana e sociale Giovanna Iacovone, la giunta comunale ha approvato oggi la delibera che individua i componenti del Comitato scientifico cui spetterà il compito di accompagnare e indirizzare le attività dell'amministrazione.

Progetto "Sei la mia città": 115 proposte per la rigenerazione urbana di Modena - Le 115 proposte raccolte attraverso il percorso partecipativo “Sei la mia città. Rigeneriamo Modena” rappresentano un'importante base di lavoro per il futuro della città. Più della metà di queste potranno essere prese in considerazione dagli imprenditori che parteciperanno al prossimo Avviso... 🔗modenatoday.it

Messina, Zaminga (Heineken Italia): “Orgogliosa di presentare le Panchine delle Meraviglie, progetto artistico e di rigenerazione urbana” - (Adnkronos) – “Sono orgogliosa di essere qui per presentare il nuovo progetto artistico ‘Le Panchine delle Meraviglie', promosso da Birra Messina Cristalli di Sale: un'opera d’arte collettiva realizzata da 9 artisti siciliani con il consolidato supporto delle Istituzioni e dei partner locali”. A parlare è Ilaria Zaminga, (External Communication Manager Heineken Italia) durante l’inaugurazione del […] 🔗periodicodaily.com

'Le fragole di Londra', Romeo Farinella al Libraccio contro la retorica della rigenerazione urbana - Martedì 25 alle 17.30 alla storica sala dell’Oratorio San Crispino al secondo piano della libreria Libraccio arriva il professore Romeo Farinella che presenta il volume 'Le fragole di Londra'. Dialogano con l’autore Alfredo Alietti e Patrizio Bianchi. Le relazioni tra città e disuguaglianze... 🔗ferraratoday.it

Rigenerazione urbana, scelti i componenti del Comitato scientifico - Con delibera della giunta comunale sono stati approvati oggi i nominativi dell'organismo cui spetterà accompagnare e indirizzare le attività dell'amministrazione nella rigenerazione fisica, ecologica ... 🔗baritoday.it

Rigenerazione urbana: la Giunta approva il Comitato scientifico per guidare la trasformazione della città - Il Comitato svolgerà inoltre un ruolo cruciale nel supportare l’attuazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), coordinando i progetti di rinnovamento urbano, la valorizzazione del verde ... 🔗giornaledipuglia.com

Rigenerazione della città . Il 55% delle 115 proposte è stato selezionato dal Comune - Ieri in Consiglio via libera alla delibera di indirizzo per la redazione dell’Avviso pubblico 2025. L’assessora Carla Ferrari: "L’obiettivo è promuovere interventi che non consumino suolo". 🔗msn.com