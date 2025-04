Riforma 4+2 Valditara | 35 milioni di euro per realizzazione di campus nelle regioni italiane

La riforma Valditara: latino, calligrafia e studio a memoria - Niente più scorciatoie tecnologiche e «infarinature» generali. Finalmente lo studente torna al centro del sistema scolastico. Continua a leggere 🔗laverita.info

Valditara: “La riforma 4+2 per tecnici specializzati e connessione scuola-lavoro” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito l'importanza della riforma del 4+2 durante l'evento "Priorità acqua, è tempo di educazione idrica" tenutosi all'Ara Pacis di Roma. L'articolo Valditara: “La riforma 4+2 per tecnici specializzati e connessione scuola-lavoro” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Riforma dell’Invalidità Civile: La Circolare n. 42 del 2025 e le Nuove Procedure INPS. - La Circolare n. 42 del 17 febbraio 2025 dell’INPS segna un importante passo avanti nel riconoscimento dell’invalidità civile in Italia, specialmente per le province non coinvolte nella fase di sperimentazione della nuova disciplina di accertamento della disabilità. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2024, prevista per il 1° gennaio 2026, si [...] 🔗mondouomo.it

La riforma della scuola voluta da Valditara, dalla Bibbia a Stephen King: tutte le novità - Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato in un’intervista a Il Giornale una riforma scolastica che dovrebbe entrare in vigore nel 2026/27. Tante le novità, tra queste ... 🔗msn.com

Riforma Valditara valutazione comportamento: non è ancora applicabile completamente - Le polemiche sulle modalità di calcolo delle votazioni d’esame in presenza di voti di condotta bassi stanno riaprendo la discussione sulla effettiva vigenza delle norme introdotte dalla legge ... 🔗tecnicadellascuola.it

Rinnovo contratto scuola e riforma scuola Valditara, le novità per insegnanti, Ata, studenti attese da entrambe - Come proseguono le trattative di rinnovo per il Contratto della Scuola e cosa cambierà con la nuova riforma sia per i docenti che per gli studenti Come proseguono le trattative di rinnovo per il ... 🔗businessonline.it