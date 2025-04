Rifiuti sui marciapiedi Il sindaco | Vergogna

Rifiuti nelle strade di Cormano: questa volta, anche di domenica, come l’altro ieri, e con cumuli di grandi sacchi azzurri, per esempio lasciati uno accanto all’altro (nella foto), creando una vera e propria discarica a cielo aperto. Una situazione questa, che provoca degrado urbano sul territorio cittadino, come accade sempre più spesso sia sui marciapiedi dei quartieri sia nei parchi municipali: "I comportamenti incivili stanno sempre più caratterizzando la nostra città - si lamenta il sindaco cormanese Luigi Magistro -. È inaccettabile che accada tutto questo! Queste persone incivili lavorano anche nei giorni festivi, lasciano i sacchi ai piedi dei cestini pubblici, che diventano degli spazi di discarica, senza rispettare il nostro ambiente. Ormai ci troviamo a inseguire modalità da terzo mondo!". Ilgiorno.it - Rifiuti sui marciapiedi. Il sindaco: "Vergogna" Leggi su Ilgiorno.it Continuano gli episodi di abbandono dinelle strade di Cormano: questa volta, anche di domenica, come l’altro ieri, e con cumuli di grandi sacchi azzurri, per esempio lasciati uno accanto all’altro (nella foto), creando una vera e propria discarica a cielo aperto. Una situazione questa, che provoca degrado urbano sul territorio cittadino, come accade sempre più spesso sia suidei quartieri sia nei parchi municipali: "I comportamenti incivili stanno sempre più caratterizzando la nostra città - si lamenta ilcormanese Luigi Magistro -. È inaccettabile che accada tutto questo! Queste persone incivili lavorano anche nei giorni festivi, lasciano i sacchi ai piedi dei cestini pubblici, che diventano degli spazi di discarica, senza rispettare il nostro ambiente. Ormai ci troviamo a inseguire modalità da terzo mondo!".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zona Cervello, va Maccionello piena di rifiuti: "Intervenga il sindaco" - In via Maccionello da anni sopportiamo persone che scaricano abusivamente immondizia e oggetti pericolosi. Da anni chiediamo una soluzione. Non riusciamo più ad uscire dalla strada. Chiediamo un intervento al sindaco prima di tutto visto che la polizia municipale più volte è venuta ma non ha... 🔗palermotoday.it

Ex sindaco a processo per la presunta "truffa" dei rifiuti - Uno è che Claudio Zanatta, 71enne di Giavera del Montello, già noto alle cronache per essere accusato, con il figlio Mauro, di rapina aggravata, danneggiamenti e percosse ai danni di due inviati del programma televisivo di Mediaset "Le Iene". L'altro è invece Fausto Gottardo, 60enne ex sindaco di... 🔗trevisotoday.it

Troppi abbandoni di rifiuti tessili: il sindaco scrive alla console cinese - “L’abbandono di sacchi neri nei boschi e terreni di Carmignano ha raggiunto livelli non più sostenibili. Per questo motivo riteniamo necessaria la collaborazione della comunità cinese per contrastare il fenomeno”. Lo ha fatto sapere il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, il quale ha reso... 🔗firenzetoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rifiuti sui marciapiedi. Il sindaco: Vergogna; Strada chiusa da 2 anni e mezzo. Una vergogna, sta diventando una discarica | FOTO; La denuncia social di Elena Santarelli: A Roma nord sommersi dai rifiuti, una vergogna; Rifiuti, escrementi e scritte sui muri. Il degrado ha inghiottito il porticato: «Una vergogna per la città». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Rifiuti sui marciapiedi. Il sindaco: "Vergogna" - Continuano gli episodi di abbandono di rifiuti nelle strade di Cormano: questa volta, anche di domenica, come l’altro ieri, ... 🔗ilgiorno.it

Pescara, Pettinari: città con “la vergogna delle buche stradali”/ FOTO - La conferenza stampa degli esponenti delle liste “Pettinari sindaco” si è svolta in via Trieste, davanti all’istituto comprensivo 4. Nell’incontro con i giornalisti è stato evidenziato come la ... 🔗rete8.it