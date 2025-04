Ridurre le barriere non tariffarie Usa-Ue per evitare una guerra commerciale

Ilfoglio.it - Ridurre le barriere non tariffarie Usa-Ue per evitare una guerra commerciale Leggi su Ilfoglio.it Per anni parlare apertamente di dazi è stato quasi una bestemmia nel tempio del libero scambio. Le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (World trade organization - Wto) e il clima poli. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Expo 2025, Tajani: “Made in Italy può abbattere barriere tariffarie” - (Adnkronos) – "Il Made in Italy non conosce rivali nel mondo, siamo in grado anche di abbattere alcune barriere tariffarie grazie alla qualità del prodotto italiano”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la cerimonia di inaugurazione del Padiglione Italia a Expo Osaka 2025. “Noi dobbiamo in questi momenti non perdere mai […] L'articolo Expo 2025, Tajani: “Made in Italy può abbattere barriere tariffarie” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Draghi: “I dazi? L’Europa se li è autoimposti. Ora via le barriere interne e più investimenti per ridurre la dipendenza dalle esportazioni” - Nell’Unione europea, ha avvertito questa mattina il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, si faranno sentire in misura maggiore in Italia e in Germania. Ma l’Europa deve fare mea culpa perché “ha imposto con successo dazi su se stessa“. E’ la “sentenza” emessa in un editoriale pubblicato dal Financial Times da Mario Draghi. “E’ necessario un cambiamento radicale“, scrive l’ex primo ministro ed ex presidente della Banca Centrale Europea. 🔗ilfattoquotidiano.it

Expo 2025, Tajani: “Made in Italy può abbattere barriere tariffarie” - (Adnkronos) – "Il Made in Italy non conosce rivali nel mondo, siamo in grado anche di abbattere alcune barriere tariffarie grazie alla qualità del prodotto italiano”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la cerimonia di inaugurazione del Padiglione Italia a Expo Osaka 2025. “Noi dobbiamo in questi momenti non perdere mai […] 🔗periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

La Malesia è aperta a negoziare con gli Stati Uniti sulla riduzione del deficit commerciale e delle barriere non tariffarie.; Taiwan si impegna a rimuovere barriere commerciali con gli USA, no a tariffe di ritorsione; Usa, il segretario al Tesoro difende i dazi: Più di 50 Paesi ci hanno già contatti per negoziare; Navarro fiducioso nella ripresa del mercato, cerca colloqui sulle barriere non tariffarie. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ridurre le barriere non tariffarie Usa-Ue per evitare una guerra commerciale - Invece di tassare i giganti digitali e comprare più armi e gas americani, rivedere alcune nostre restrizioni verso gli Stati Uniti in modo selettivo e trasparente (e senza svendere l’interesse europeo ... 🔗ilfoglio.it

Qual è il potere nascosto dei dazi e delle barriere commerciali - Oltre i dazi: il potere nascosto delle barriere tecniche. L'intervento di Gian Lorenzo Cosi. L’attenzione mediatica è tutta concentrata, in queste settimane, sui dazi annunciati, introdotti e in parte ... 🔗startmag.it

Premier Giappone a Trump, 'sicurezza non collegata ai dazi' - (ANSA) - ROMA, 20 APR - Il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba ha dichiarato che il suo governo non includerà discussioni sulla sicurezza nei colloqui commerciali con gli Stati Uniti. A tal propo ... 🔗tuttosport.com