Ricostruzione post alluvione monitoraggio dei lavori | la Guardia di Finanza sottoscrive un nuovo protocollo con la Protezione Civile

È stato sottoscritto alla caserma Finanziere Ferruccio Cuppini a Forlì un protocollo d'intesa tra il comando provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena e l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, al fine di consolidare il sistema di monitoraggio dei lavori.

