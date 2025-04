Ricorso Juve Yildiz la decisione del club dopo l’ufficialità della squalifica del bianconero per due giornate | tutti i dettagli

Ricorso Juve Yildiz, la decisione del club dopo l'ufficialità della squalifica: gli aggiornamenti sulla scelta dei bianconeriSono ufficiali le due giornate di squalifica per Kenan Yildiz dopo la gomitata in Juve-Monza ai danni di Bianco. La Juventus ha deciso che non farà alcun Ricorso per la scelta del Giudice Sportivo.I bianconeri dovranno giocare le importanti sfide contro Bologna e Lazio, che saranno decisive per la volata Champions, senza il numero 10 oltre alle importanti assenze, soprattutto in difesa e in attacco.

Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa: la scelta di Tudor sull’impiego del numero 10 bianconero - di Redazione JuventusNews24Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa da Tudor: ecco le scelte per il match casalingo contro i giallorossi La Juventus di Tudor ospita questa sera all’Allianz Stadium il Lecce di Giampaolo. Il tecnico bianconero confermerà ancora titolare Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juve agirà ancora da trequartista alle spalle di Dusan Vlahovic nel 3-4-2-1 di Tudor. Cambia però il suo compagno di reparto: l’altro trequartista dietro al serbo dovrebbe essere Teun Koopmeiners. 🔗juventusnews24.com

Convocati Juve per l’Atalanta, la decisione ufficiale su Yildiz. Recuperano Gatti e Renato Veiga, sette assenti per Thiago Motta: la lista completa - di Redazione JuventusNews24Convocati Juve per l’Atalanta, è arrivata la decisione su Yildiz. Ci sono Gatti e Renato Veiga, sette assenti per il big match. La lista di Thiago Motta È stata resa nota la lista dei calciatori convocati da Thiago Motta per il big match che la Juve giocherà questa sera contro l’Atalanta. Out i lungodegenti Bremer, Milik e Cabal e gli infortunati Douglas Luiz, Savona, Rouhi e Conceicao. 🔗juventusnews24.com

Coreografia Fiorentina Juve, i Viola fanno ricorso contro la sanzione di 50mila euro! Ufficiale la decisione: tutti gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Coreografia Fiorentina Juve, presentato ricorso dalla società Viola contro la multa: tutti i dettagli e cosa accadrà adesso La Fiorentina ha ufficialmente presentato ricorso contro la sanzione di 50mila euro e la diffida alla curva Ferrovia, inflitte dal giudice sportivo dopo la gara dello scorso 16 marzo contro la Juventus. Come riportato dall’Ansa, l‘obiettivo della Fiorentina è ottenere una riduzione della sanzione o la sua cancellazione, appellandosi ai precedenti simili. 🔗juventusnews24.com

Espulsione Yildiz, maxi stangata in arrivo: oggi la decisione del Giudice Sportivo, si va verso questa squalifica - Espulsione Yildiz, maxi stangata in arrivo: oggi la decisione del Giudice Sportivo, si va verso questa squalifica dopo la gomitata in Juve Monza Già nella giornata di oggi il Giudice Sportivo si dovre ... 🔗juventusnews24.com

Squalifica Yildiz, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: quante partite salterà il numero 10 della Juventus - Squalifica Yildiz, decisione ufficiale: quante partite salta il numero 10 bianconero dopo l’espulsione in Juve Monza È arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Kenan Yildiz. Attr ... 🔗juventusnews24.com

