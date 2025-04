Riccardo Chailly resta direttore della Scala fino a fine 2026

Riccardo Chailly a ricoprire il ruolo di direttore musicale della Scala fino a tutto il 2026. Il nuovo sovrintendente, Fortunato Ortombina, dovrà poi scegliere il successore. Si allontana, secondo i bene informati, l'ipotesi di Daniele Gatti, finora in "pole position" grazie a una.

Scala, Chailly direttore musicale per tutto il 2026: si cercano nuovi soci ma preoccupa il costo del teatro - Il Cda di ieri ha dato mandato al sovrintendente, Fortunato Ortombina, di verificare la disponibilità del maestro, facendo valere l’opzione già presente nell’accordo con lui ... 🔗msn.com

Scala, Gatti resta dietro le quinte: la nomina del maestro a direttore musicale si allontana - La scelta sarà discussa oggi nel cda del teatro ma è atteso un rinvio. Il sovrintendente Ortombina rivendica la decisione sul successore di ... 🔗milano.repubblica.it