Riarmo europeo ecco come la Turchia sfrutterà affari e appalti per ammorbidire l’Ue sui diritti umani

appalti della difesa rischiano di minare la capacità europea di far valere i principi democratici e i diritti umani al di fuori dei propri confini. Soprattutto nei confronti di Paesi dimostratisi già particolarmente problematici, primi fra tutti la Turchia. Il governo guidato dal presidente Recep Tayyip Erdogan sta assumendo tratti sempre più autoritari, ma proprio gli appalti comuni in difesa gli garantiranno una posizione meno dura nei suoi confronti da parte dell’Ue.Lo strumento che la Turchia potrebbe usare per ridurre lo spazio di manovra dell’Unione è Safe, parte del più grande piano ReArm Europe Readiness 2030. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Riarmo europeo, ecco come la Turchia sfrutterà affari e appalti per ammorbidire l’Ue sui diritti umani L’Unione europea ha deciso di puntare tutto sulla Difesa e per farlo è pronta a stringere accordi anche con Paesi che non rientrano tra i suoi membri. Ma c’è un problema. Partenariati più profondi neglidella difesa rischiano di minare la capacità europea di far valere i principi democratici e ial di fuori dei propri confini. Soprattutto nei confronti di Paesi dimostratisi già particolarmente problematici, primi fra tutti la. Il governo guidato dal presidente Recep Tayyip Erdogan sta assumendo tratti sempre più autoritari, ma proprio glicomuni in difesa gli garantiranno una posizione meno dura nei suoi confronti da parte del.Lo strumento che lapotrebbe usare per ridurre lo spazio di manovra dell’Unione è Safe, parte del più grande piano ReArm Europe Readiness 2030. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

