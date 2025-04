Riapre la linea autobus San Salvo–Vasto-L’Aquila dal 5 maggio servizio sperimentale il lunedì e venerdì

maggio 2025, della linea autobus San Salvo – Vasto – Val di Sangro – Lanciano – L'Aquila, che rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità di studenti, lavoratori e pendolari del nostro territorio", così il. 🔗 Chietitoday.it

Tram, via Ugo Bassi oggi riapre. Terminati i lavori della linea rossa. Autobus: si torna alla normalità - Via Ugo Bassi riapre. Terminati i lavori della Linea Rossa del tram, il salotto del centro aprirà anche al traffico privato autorizzato e al trasporto pubblico, dopo che dal 14 aprile è tornata percorribile solo per pedoni e biciclette. Una riapertura arrivata cinque giorni dopo (il cantiere doveva terminare il 23, ndr) a causa delle piogge degli ultimi giorni che hanno rallentato il consolidamento dei lavori del tram. 🔗ilrestodelcarlino.it

San Giuliano Terme, lavori per la nuova rotatoria: via alla sperimentazione di una nuova linea autobus - L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme annuncia che, a seguito della chiusura di via delle Palanche per la costruzione della nuova rotatoria che elimina l'incrocio semaforico, dal prossimo lunedì 17 febbraio la linea 1+ di Autolinee Toscane adotterà un nuovo percorso sperimentale. Gli... 🔗pisatoday.it

San Salvo, in fiamme un autobus con studenti a bordo [FOTO] - Sono stati momenti di paura quelli vissuti nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo, a San Salvo, dove un autobus utilizzato per il trasporto scolastico, con studenti a bordo, è stato completamente distrutto da un incendio. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.30 in corso Garibaldi... 🔗chietitoday.it

RIATTIVATA LA LINEA BUS TRA SAN SALVO E L’AQUILA: PROSPERO E D’ANGELO, “UN BENE PER GLI UTENTI” - VASTO – “Accogliamo con grande soddisfazione la riattivazione, a partire dal 5 maggio 2025, della linea autobus San Salvo – Vasto – Val di Sangro – Lanciano nel chietino e L’Aquila, che rappresenta un ... 🔗abruzzoweb.it

Tram, via Ugo Bassi oggi riapre. Terminati i lavori della linea rossa. Autobus: si torna alla normalità - – Via Ugo Bassi riapre. Terminati i lavori della Linea Rossa del tram, il salotto del centro aprirà anche al traffico privato autorizzato e al trasporto pubblico, dopo che dal 14 aprile è tornata perc ... 🔗informazione.it

Tram, chiusa via San Felice: deviati i percorsi dei bus - Da ieri il cantiere dall’incrocio di via Riva Reno a via dell’Abbadia. E da lunedì riapre al traffico via Ugo Bassi ... 🔗bologna.repubblica.it