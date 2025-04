Revocata sorveglianza speciale per 57enne | Non è più pericoloso

pericoloso. La sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la revoca della misura di prevenzione personale nei confronti di Ferdinando C., 57enne di Capodrise. L'uomo, difeso dall'avvocato Giuseppe Foglia, venne coinvolto in un'operazione dei.

