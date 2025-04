Revo confermato Alberto Minali AD e Andrea Beltratti nuovo Presidente; approvato bilancio 2024 con utile €104 mln e dividendo di €022 per azione

Lega, Salvini confermato segretario per la terza volta: “Pronto a tornare al Viminale”, per Piantedosi ipotesi candidatura in Campania - confermate le anticipazioni del GdI - Matteo Salvini è stato confermato Segretario della Lega per la terza volta e dichiara di essere pronto a tornare al Viminale. Per il ministro Piantedosi l’ipotesi è la candidatura in Campania Matteo Salvini è stato riconfermato Segretario alla guida della Lega. Il Congresso federale del parti 🔗ilgiornaleditalia.it

The Last of Us | HBO ha confermato la Stagione 3 - Mancano pochi giorni all’esordio su HBO dei nuovi episodi, ma intanto The Last of Us è certo che tornerà con la Stagione 3. L’emittente HBO ha fatto sapere poche ore fa che lo show di successo The Last of Us ha ottenuto il via libera per una terza stagione. L’annuncio è arrivato a pochi giorni dall’esordio dei nuovi episodi, ed a seguito dei primi commenti della critica che, nel peggiore delle ipotesi, ha definito la Stagione 2 “assolutamente avvincente“. 🔗universalmovies.it

Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve. La scelta di Tudor per il big match dell’Olimpico - di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve per l’argentino. Ecco la decisione di Igor Tudor Sono ufficiali le scelte di formazione di Roma Juve, il big match che chiude la domenica di Serie A. Tudor ha sciolto tutti i dubbi, anche quello relativo all’impiego ed al ruolo di Nico Gonzalez. L’argentino è confermato titolare, ma cambia ruolo rispetto a Juve Genoa: l’ex Fiorentina agirà da trequartista al fianco di Yildiz, nel 3-4-2-1 disegnato dal nuovo allenatore dei bianconeri. 🔗juventusnews24.com

