Ressa per un pasto a Gaza | bambini e donne cercano di procurarsi il cibo | le drammatiche immagini

bambini e donne cercano di procurarsi un pasto in una cucina comunitaria a Gaza City: sono le drammatiche immagini che arrivano dalla Striscia dopo che l'Onu ha dichiarato di aver esaurito le scorte di cibo. La crisi umanitaria nel territorio palestinese è peggiorata da quando Israele ha bloccato tutti gli aiuti che entravano a Gaza dal 2 marzo.

Donne e bambini in fila per un pasto alla cucina comunitaria di Gaza City. Il 2 marzo Israele ha bloccato gli aiuti che arrivavano. Oggi si apre riunione alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja. - Gaza City, 28 apr. (askanews) – Donne e bambini con scodelle in mano si spingono per cercare di arrivare ad accaparrarsi un pasto in una cucina comunitaria a Gaza City. Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver esaurito le proprie scorte di cibo e la crisi umanitaria nel territorio palestinese devastato dalla guerra va peggiorando di giorno in giorno. Leggi anche › L’orrore di Gaza negli occhi di un bambino: è lo scatto 2025 del World Press Photo Israele ... 🔗iodonna.it

È lo scatto realizzato dalla fotografa Samar Abu Elouf per il New York Times ad essere stata scelta come foto dell'anno del World Press Photo 2025. L'immagine ritrae Mahmoud Ajjour, un bambino rimasto gravemente ferito mentre fuggiva da un attacco israeliano nella Striscia di Gaza.

Nella Striscia di Gaza sotto il fuoco di Israele c'è una "situazione drammatica, catastrofica, vergognosa, dove la dignità delle persone, di quei 2,3 milioni di persone, non è tenuta in minima considerazione. Non possiamo pensare che siano tutti collusi col terrorismo e con il crimine". A dirlo in un'intervista a Tv2000 è monsignor Pierbattista Pizzaballa, cardinale e patriarca cattolico di Gerusalemme.

