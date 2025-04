Rende Berardino Sciunzi è il nuovo direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Unical

Berardino Sciunzi è stato eletto alla direzione del Dipartimento di Matematica e Informatica (DeMaCS) dell'Università della Calabria. Il voto ha registrato un'affluenza totale: tutti i 79 aventi diritto hanno partecipato alla consultazione, che si è svolta in modalità telematica tramite la piattaforma Eligo. Sciunzi ha ottenuto 75 preferenze, con 4 schede bianche, dimostrando un ampio consenso tra i colleghi.Succede al professor Gianluigi Greco e resterà in carica fino al 31 ottobre 2029. Ordinario di Analisi Matematica presso lo stesso Dipartimento, Sciunzi coordina il Consiglio unificato del corso di laurea in Matematica e della laurea magistrale in Matematica. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di alto profilo ed è riconosciuto come uno dei maggiori studiosi italiani nel suo ambito.

