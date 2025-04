Renault Trafic Goelette e Estafette quando l’elettrone sbarca sui veicoli commerciali – FOTO

Renault , passato e futuro si fondono nella R17 Electric Restomod - ROMA (ITALPRESS) – Renault non poteva mancare alla Milano Design Week, il più importante appuntamento internazionale per la design industry. Una settimana in cui il capoluogo lombardo diventa un enorme laboratorio di creatività, sperimentazione e contaminazione. Il Fuorisalone trasforma i vari distretti della città in un grandioso show a cielo aperto. All’interno di Renault Milano, nel quartiere di Brera, in pieno centro storico, è stata presentata in anteprima per l’Italia la show car R17 electric restomod, frutto del lavoro del designer Ora Ito. 🔗unlimitednews.it

Salta l’accordo Honda-Nissan, e ora Renault guarda a Foxconn - Si legge una malcelata soddisfazione nelle parole con cui Renault, la casa automobilistica francese guidata da Luca De Meo, ha commentato la mancata alleanza tra Honda e Nissan che avrebbe ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Renault Scenic E-Tech Electric: nuove funzionalità - (Adnkronos) – La nuova Renault Scenic E-Tech Electric introduce una serie di aggiornamenti pensati per rendere ancora più semplice, comoda e versatile l’esperienza di guida elettrica quotidiana. Tra le novità più interessanti della nuova Renault Scenic E-Tech Electric spicca la funzione One Pedal, che permette di gestire accelerazione e decelerazione con un solo pedale, fino all’arresto […] 🔗periodicodaily.com

Renault lancia Trafic, Estafette e Goelette: i primi veicoli SDV progettati con Ampere - I nuovi veicoli commerciali Renault con tecnologia Software Defined Vehicle rivoluzionano la mobilità professionale grazie a intelligenza, flessibilità ... 🔗affaritaliani.it

Renault Trafic, Estafette e Goelette: i primi Software Defined Vehicle del brand - La nuova generazione di veicoli elettrici di Renault avrà nei nuovi modelli Trafic, Estafette e Goelette le future punte di ... 🔗msn.com

Trafic, Estafette e Goelette, software progettato con Ampere - Trafic, Estafette e Goelette: i tre veicoli commerciali elettrici di Renault saranno i primi a poter contare sull'architettura flessibile e scalabile SDV (Software Defined Vehicle) sviluppata da Amper ... 🔗ansa.it