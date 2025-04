Quotidiano.net - Renault Captur Full Hybrid E-Tech, stile Tecnologia e versatilità per la famiglia

Ibrido compatto dallodeciso,E-si distingue dalla massa nella sua versione Esprit Alpine. Con il nuovo frontale scolpito, il sistema multimediale openR link con servizi Google integrati, l’ampio spazio interno modulabile e i 28 sistemi di assistenza alla guida,E-offre il meglio dellae il massimo della, ed è disponibile anche nelle motorizzazioni mild, benzina e GPL. Con questa vettura è possibile guidare in modalità elettrica fino all'80% del tempo in città, con consumi ridotti fino al 40%.E-si ricarica automaticamente mentre si guida, per ottenere un comfort e una praticità ancora maggiore. Il sistema multimediale openR link con Google integrato offre il meglio della, con navigazione in tempo reale, comandi vocali, oltre 50 applicazioni e una selezione di applicazioni partner. 🔗 Quotidiano.net