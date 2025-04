Renault 5 Turbo 3E | si aprono le prenotazioni

Renault dà il via alle prenotazioni della nuova Renault 5 Turbo 3E, reinterpretazione 100% elettrica e moderna delle leggendarie Turbo e Turbo 2. Prodotta in 1.980 esemplari numerati, unisce prestazioni estreme e design provocatorio in una “supercar compatta” fuori dagli schemi. Il processo di acquisto è inedito. Dal 22 aprile, chi desidera prenotare il . 🔗 (Adnkronos) –dà il via alledella nuova3E, reinterpretazione 100% elettrica e moderna delle leggendarie2. Prodotta in 1.980 esemplari numerati, unisce prestazioni estreme e design provocatorio in una “supercar compatta” fuori dagli schemi. Il processo di acquisto è inedito. Dal 22 aprile, chi desidera prenotare il . 🔗 Periodicodaily.com

