Relic Hunter su Pluto TV | tra Tomb Raider e Indiana Jones torna l' archeologa più famosa della tv

Jones, c'erano Tia Carrere e la sua Sydney Fox, che per tre stagioni hanno appassionato gli spettatori fan di reliquie e misteri. Dal 30 aprile su Pluto TV. Non esiste un'unica Sydney televisiva, ovvero la Bristow interpretata da Jennifer Garner nelle cinque stagioni di quel gioiello televisivo spionistico con le creazioni di Rambaldi che è Alias. C'è una serie molto più avventurosa, grezza e inaccurata che è riuscita a tenere compagnia per molti pomeriggi e serate al pubblico che si sintonizzava in tv nei primi anni 2000. Stiamo parlando di Relic Hunter, serie tv canadese che aveva per protagonista l'archeologa Sydney Fox, sempre pronta a viaggiare in giro per il globo alla ricerca di manufatti perduti e delle leggende che si portavano dietro, e che ora torna disponibile.

