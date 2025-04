Regione Liguria dipendenti in smart working | C’è rischio amianto

Ilsecoloxix.it - Regione Liguria, dipendenti in smart working: “C’è rischio amianto” Sino al 9 maggio i lavoratori di via D’Annunzio resteranno a casa, i sindacati e l’opposizione: “Chiediamo chiarezza”. L’assessore Ripamonti: “Nessun allarme, riunione lunedì” 🔗 Ilsecoloxix.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Formazione, da Regione Liguria 3 milioni per 4.200 nuovi apprendisti - Genova, 12 febbraio 2025 - Regione Liguria ha stanziato 3 milioni di euro per finanziare l’offerta formativa pubblica in materia di apprendistato professionalizzante, grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027. La misura è incentrata sulla realizzazione di corsi erogati da ben 57 organismi di formazione sulla base di moduli da 40 ore e previsti dai contratti di apprendistato. “La nostra offerta formativa, in linea con le disposizioni nazionali, è dedicata alle competenze di base e trasversali previste per l’apprendistato, che spaziano dall’organizzazione del lavoro alla ... 🔗lanazione.it

Regione Liguria, aggredito il vicepresidente Alessandro Piana - Aggressione verbale con tentativo di contatto fisico nei confronti del vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana. È successo a Genova, giovedì 20 febbraio 2025, mentre l'esponente politico stava entrando nel palazzo di piazza De Ferrari, l'aggressore è stato allontanato... 🔗genovatoday.it

Oltre 94mila dipendenti abruzzesi a lavoro a Pasqua e Pasquetta: è la terza regione per incicidenza - Niente vacanza per il 24,9 per cento dei dipendenti abruzzesi: per loro Pasqua e Pasquetta è un giorno lavorativo così come lo sono praticamente tutti i giorni festivi. Nello Questo perché si tratta di lavoratori impegnati in settori come quello alberghiero e della ristorazione, del commercio o... 🔗ilpescara.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Regione Liguria, dipendenti in smart working: “C’è rischio amianto”; Regione Liguria: monitoraggio dell’aria nella sede e personale in smart working; Lavori nella sede di Regione Liguria: monitoraggio dell’aria in tutti i piani e personale in smart; Dipendenti della Regione in smart working forzato. Il sindacato UIL FPL: Possibile presenza di amianto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Regione Liguria, dipendenti in smart working: “C’è rischio amianto” - Sino al 9 maggio i lavoratori di via D’Annunzio resteranno a casa, i sindacati e l’opposizione: “Chiediamo chiarezza”. L’assessore Ripamonti: “Nessun allarme, ... 🔗ilsecoloxix.it

Regione Liguria, dubbi sulla presenza di amianto negli uffici. Il sindacato: “Rischi inaccettabili” - Genova. Cresce la preoccupazione per la salute dei lavoratori della Regione Liguria dopo la decisione di mettere in smart working tutti i dipendenti della sede di via D’Annunzio 111 per effettuare cam ... 🔗msn.com

Regione Liguria: monitoraggio dell’aria nella sede e personale in smart working - Regione Liguria comunica che, nei prossimi giorni, verrà avviata una approfondita serie di campionamenti riguardo la qualità dell’aria all’interno di tutti i piani della sede regionale di via D’Annunz ... 🔗msn.com