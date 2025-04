Referendum voto ai fuori sede | come funziona e perché non se ne parla? Segui la diretta con The Good Lobby

Referendum, voto ai fuori sede: come funziona e perché non se ne parla? Alle 16 Martina Turola e Fabio Rotondo di The Good Lobby saranno in diretta con Martina Castigliani per parlare del tema. L'articolo Referendum, voto ai fuori sede: come funziona e perché non se ne parla? Segui la diretta con The Good Lobby proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum al voto l’8 e il 9 giugno anche per fuori sede, cittadinanza e Jobs Act ai seggi - I prossimi 8 e 9 giugno 2025, milioni di italiani saranno chiamati alle urne per il nuovo referendum abrogativo. Cinque i quesiti su cui esprimersi: si va dal lavoro, con modifiche al Jobs Act e ai contratti a termine, fino alla proposta per dimezzare i tempi di attesa per ottenere la cittadinanza italiana. Potranno votare anche gli studenti e i lavoratori fuori sede, senza doversi spostare per tornare nella propria città. 🔗quifinanza.it

Referendum dell'8 e 9 giugno: istruzioni per il voto dei 'fuori sede' a Bari - La prossima consultazione referenderaria offrirà una novità importante per i votanti fuori sede. In occasione dei referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, è stata introdotta la possibilità di voto per i cittadini che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, sono temporaneamente... 🔗baritoday.it

Referendum 2025, Magi e Landini a Palazzo Chigi: “Da governo ipotesi urne 8-9 giugno. Apertura sul voto agli studenti fuori sede” - Prima un flashmob davanti alla Camera dei deputati, poi l’incontro a Palazzo Chigi tra una delegazione a rappresentanza dei comitati promotori, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Al termine dell’incontro Riccardo Magi, segretario di +Europa e Maurizio Landini, numero uno della CGIL si sono fermati a parlare con i cronisti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Referendum 2025: in scadenza la domanda per il voto fuori sede - Per il referendum in programma a giugno, è possibile votare anche fuori sede. In scadenza il termine per l’invio della domanda - Leggi e prassi / Pubblico, Ministero degli Interni ... 🔗msn.com

C’è ancora una settimana per fare domanda per votare da fuori sede ai referendum - Entro domenica 4 maggio gli studenti fuori sede possono fare richiesta per votare nel comune di domicilio temporaneo ai cinque referendum che si terranno l’8 e il 9 giugno. Oltre agli studenti possono ... 🔗ilpost.it

Referendum 8 e 9 giugno, le modalità di voto per i fuori sede - GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova informa i cittadini che, in occasione dei referendum popolari abrogativi previsti per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, gli elettori temporaneamente ... 🔗ekuonews.it