Referendum 8-9 giugno 2025 fino a quando si può fare domanda per il voto da fuorisede

L'8 e 9 giugno 2025 gli italiani sono chiamati a esprimersi in cinque Referendum su alcune norme in tema di lavoro e cittadinanza per stranieri non appartenenti all'Ue. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Gli studenti fuorisede potranno votare nel Comune di domicilio temporaneo. Ecco fino a quando potranno fare domanda per poter partecipare al Referendum lontano dalla città di residenza.

Referendum, fino a quando i fuorisede possono fare domanda per il voto

Seggio elettorale (Imagoeconomica).

Gli studenti fuorisede possono fare richiesta per il voto entro il 4 maggio. Potrà beneficiare di questa possibilità anche chi, per motivi di lavoro o cure mediche, è temporaneamente domiciliato (per almeno tre mesi) in una provincia diversa da quella di residenza.

Referendum 8-9 giugno, come fare domanda per il voto da fuorisede

La richiesta per il voto da fuorisede consiste in un modulo scaricabile dal sito del ministero dell'Interno, che va compilato e inviato insieme con copia di un documento di riconoscimento valido, copia della tessera elettorale e copia di un documento che certifichi – appunto – la condizione di elettore fuorisede.

