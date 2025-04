Red flag alert - Manuale di autodifesa emotiva scappa subito

Red flag alert! - Manuale di autodifesa emotiva (scappa subito)? Mercoledì 30 Aprile? 21 - 22.30? Hygge Hive, Verona – Vicolo Fossetto 3CNessuno è immune alle red flag. Le abbiamo ignorate, giustificate, coccolate. Ma ora basta. È il momento di allenare il nostro istinto e imparare a.

La Turchia si unirà all’esercitazione aerea Red Flag degli USA - Il ministero della Difesa turco ha affermato che la Turchia unirà all’esercitazione aerea Red Flag degli USA. La Turchia parteciperà per la prima volta dal 2016. La Turchia si unirà all’esercitazione aerea Red Flag degli USA Il ministero della Difesa turco ha annunciato che la Turchia parteciperà per la prima volta dal 2016 all’esercitazione aerea […] 🔗periodicodaily.com

Festival di Cannes 2025, Elodie sul red carpet, Mario Mortone in concorso e gli altri film in gara - La 78esima edizione del festival più patinato d’Europa, in programma dal 13 al 24 maggio 2025, si apre con un pizzico d’Italia e una dose di Elodie. Fuori di Mario Martone, unico titolo tricolore in gara, è un film che promette di graffiare, raccontando una Goliarda Sapienza inedita, colta nel pieno di una crisi che la trascina in carcere. Valeria Golino le presta il volto, ma a sorprendere è la presenza di Elodie, che sveste paillettes e autotune per infilarsi nei panni di una giovane detenuta. 🔗dilei.it

Verstappen: «Chi mi critica è geloso del mio successo, il mio rapporto col team Red Bull non è cambiato» - Il pilota della Red Bull Max Verstappen, in un’intervista al Guardian, ha parlato delle critiche spesso ricevute per il suo atteggiamento definito esuberante. Verstappen: «Chi mi critica è geloso del mio successo» «Faccio tutto ciò che è necessario per vincere. E’ così che sono. Ci proverò sempre quando penso che sia possibile. Puoi essere d’accordo o no, ma combatto nel modo in cui penso di dover combattere». 🔗ilnapolista.it

