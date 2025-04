Record di band alla sala prove Hybrid Music | il concerto di chiusura al Parco Bissuola

Musica nell'arena del Parco Bissuola e lo fa grazie ai tanti giovani che in questi mesi hanno animato la sala Hybrid Music. Il 7 giugno, infatti, alle 18.30 è in programma un concerto di chiusura del laboratorio Musicale Hybrid Music Ensemble, che farà da trait d'union con l'avvio.

LO SHOW DEI RECORD: GERRY SCOTTI PER RISALIRE PUNTA SU PROVE SPETTACOLARI - Mercoledì 12 marzo, in prima serata su Canale 5, Gerry Scotti conduce il secondo appuntamento con “Lo Show dei Record”. Tra le prove più incredibili della puntata: dall’Italia, il pappagallo Kira, coadiuvato dalla sua addestratrice, cercherà di riconoscere il maggior numero di carte da gioco in soli tre minuti. Poi, dagli Stati Uniti, Nelson Dellis metterà alla prova le sue eccezionali capacità mnemoniche tentando di aprire più casseforti possibili dopo aver memorizzato 20 codici a sei cifre. 🔗bubinoblog

Nadia Battocletti torna in gara: nuova avventura nel cross dopo il record italiano in sala - Nadia Battocletti si appresta a fare il proprio ritorno in gara, dopo che lo scorso 13 febbraio aveva firmato il nuovo record italiano dei 3000 metri indoor (8:30.82 a Lievin) in occasione della sua unica uscita stagionale in una gara al coperto. La vice campionessa olimpica dei 10.000 metri ha infatti deciso di partecipare ai Campionati Italiani di Cross, che si disputeranno domenica 16 marzo a Cassino (in provincia di Frosinone). 🔗oasport.it

Come il Teatro dell'Opera cambierà il Collatino (e non solo): la sala prove pronta nel 2027 - La prima pietra sarà posata entro la fine del 2025 o, al massimo, nei primi mesi dell’anno successivo. Con l’obiettivo di completare gli interventi nel 2027. Con un investimento di tre milioni di euro, il Teatro dell’Opera di Roma arriva al Collatino: la nuova sala prove nascerà nell’area tra via... 🔗romatoday.it

