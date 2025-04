Recanati e Montefano Volontari in prima linea ai funerali del Papa

Papa Francesco, tre Volontari della Protezione Civile di Montefano (foto a sinistra) e una squadra di Recanati (foto a destra) sono stati presenti a Roma, contribuendo al servizio tra oltre duecento marchigiani mobilitati per l’evento. Il coordinatore Alessandro Valentini, il vice coordinatore Moro Valentino e Luca Verdenelli, sono i membri del gruppo della Protezione Civile di Montefano, mentre da Recanati sono partiti Alessandro Mazzanti che è il presidente della Protezione civile leopardiana, Alfredo Acciarresi, Martina Pietanesi, Marco Tamburini, Antonella Ida’ e Paolo Strappini."Desideriamo esprimere – ha detto il sindaco Barbieri – un sincero ringraziamento per il prezioso lavoro svolto dalla Protezione Civile, che dimostra sempre grande dedizione e impegno in situazioni di emergenza e di grande portata come questa". Ilrestodelcarlino.it - Recanati e Montefano. Volontari in prima linea ai funerali del Papa Leggi su Ilrestodelcarlino.it In occasione del funerale diFrancesco, tredella Protezione Civile di(foto a sinistra) e una squadra di(foto a destra) sono stati presenti a Roma, contribuendo al servizio tra oltre duecento marchigiani mobilitati per l’evento. Il coordinatore Alessandro Valentini, il vice coordinatore Moro Valentino e Luca Verdenelli, sono i membri del gruppo della Protezione Civile di, mentre dasono partiti Alessandro Mazzanti che è il presidente della Protezione civile leopardiana, Alfredo Acciarresi, Martina Pietanesi, Marco Tamburini, Antonella Ida’ e Paolo Strappini."Desideriamo esprimere – ha detto il sindaco Barbieri – un sincero ringraziamento per il prezioso lavoro svolto dalla Protezione Civile, che dimostra sempre grande dedizione e impegno in situazioni di emergenza e di grande portata come questa".

