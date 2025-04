realme lancia i nuovi realme 14 5G e 14T 5G

realme ha annunciato, attraverso una nota ufficiale, il lancio della serie realme 14, che comprende i modelli realme 14 5G e realme 14T 5G. Questa nuova line-up si posiziona nel segmento degli smartphone di fascia media con una forte enfasi sulla durata della batteria es su prestazioni elevate, candidandosi a diventare il "campione . 🔗 (Adnkronos) –ha annunciato, attraverso una nota ufficiale, il lancio della serie14, che comprende i modelli14 5G e14T 5G. Questa nuova line-up si posiziona nel segmento degli smartphone di fascia media con una forte enfasi sulla durata della batteria es su prestazioni elevate, candidandosi a diventare il "campione . 🔗 Periodicodaily.com

