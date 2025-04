Realme 14 5G e 14T 5G ufficiali il 6 maggio | autonomia da record e design futuristico

Realme 14, in arrivo il 6 maggio, porta batteria da 6000 mAh, design Mecha e prestazioni top con Snapdragon 6 Gen 4 e MediaTek. L'articolo Realme 14 5G e 14T 5G ufficiali il 6 maggio: autonomia da record e design futuristico proviene da TuttoAndroid.

