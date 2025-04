Real Madrid tolto il rosso a Bellingham | 6 giornate di squalifica per Rudiger operato al menisco

Rudiger. Il difensore tedesco (32 anni ex Roma) è stato operato al menisco del ginocchio: `Dopo aver giocato. 🔗 Campionato finito per Antonio. Il difensore tedesco (32 anni ex Roma) è statoaldel ginocchio: `Dopo aver giocato. 🔗 Calciomercato.com

Antony Real Betis, accolto il ricorso della squadra dopo il rosso: espulsione revocata, ci sarà contro il Real Madrid - Antony Real Betis, la federcalcio ha accolto il ricorso dei biancoverdi contro l’espulsione del brasiliano: contro il Real Madrid ci sarà! Clamoroso in Spagna: la Federcalcio ha deciso di accogliere il ricorso del Real Betis per l’espulsione di Antony contro il Getafe. La Commissione disciplinare della Federcalcio spagnola ha accolto il ricorso del club biancoverde, […] 🔗calcionews24.com

Manchester City-Real Madrid, coreografica con Rodri Pallone d'oro: "Stop Crying Your Heart Out" - `Stop Crying Your Heart Out`. Tradotto dall`inglese: `Smettila di piangere a dirotto`. I tifosi del Manchester City utilizzano il titolo di... 🔗calciomercato.com

Arsenal perfetto! Nel secondo tempo cala a picco il Real Madrid - Si è chiuso con il risultato di 3-0 la sfida tra Arsenal e Real Madrid andata in scena questa sera all’Emirates Stadium. Partita a senso unico con i Gunners che ipotecano il passaggio del turno in semifinale. TEMPO – Pirotecnico 3-0 tra Arsenal e Real Madrid, con i londinesi che giocano una partita a senso unico nel secondo. I Gunners, in meno di un’ora strappano mezzo pass per la semifinale di Champions League in attesa del ritorno in Spagna. 🔗inter-news.it

Il Real Madrid vince ma che follia di Mbappé: fallo assurdo e rosso diretto - La squadra di Ancelotti si riporta a -4 dal Barcellona con la vittoria di misura in casa dell'Alaves. Tre punti anche per l'Osasuna contro il Girona ... 🔗msn.com

Rudiger, follia nel finale di Barcellona-Real Madrid: rischia fino a 12 giornate di squalifica - Il difensore tedesco tira dalla panchina un oggetto verso l’arbitro e viene espulso, poi tenta di aggredirlo ma viene fermato dallo staff. Rischia una ... 🔗msn.com

Spagna: Real Madrid soffre ma vince, 'rosso' a Mbappé - (ANSA) - ROMA, 13 APR - Vittoria a fatica, ma decisamente importante, per il Real Madrid che si è imposto ... un gol al madridista Raul Asencio, il rosso diretto per Sanchez ristabilisce la ... 🔗tuttojuve.com