Real Betis-Fiorentina | le probabili formazioni

Real Betis-Fiorentina si giocherà giovedì 1 maggio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Benito Villamarin di Siviglia.Real Betis-Fiorentina: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli andalusi hanno il morale alle stelle per le due vittorie consecutive rimediate in campionato, in casa del Girona per 3-1, e trale mura amiche contro il Valloloid per 5-1, che consentono loro di rimanere al sesto posto. In Europa League, invece, la squadra di Pellegrini ha chiuso il girone unico in quindicesima posizione con 15 punti, cosa che gli è valsa il playoff dove ha eliminato il Gent(0-3 in Belgio, 0-1 in Spagna), per poi ripetersi agli ottavi contro i portoghesi del Vitoria Guimarese(2-2 in casa, 0-4 in trasferta, e ai quarti contro i polacchi del Jagellonia(2-0 a Siviglia, 1-1 in trasferta)Buon momento anche per i viola, reduci da due vittorie consecutive in campionato che hanno riacceso le loro speranze di Champions League.

