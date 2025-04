Raw 28 04 2025 Una decisione complessa

Zonawrestling.net - Raw 28.04.2025 Una decisione complessa Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla T-Mobile Center di Kansas City, Missouri. Lo show inizia con Seth Rollins che raggiunge il ring con Paul Heyman e Bron Breakker. Rollins fa la sua classica presentazione e si vanta di essere il vincitore del main event della prima serata di WrestleMania 41. Dice di sapere che è un po’ difficile accettarlo per i fan che inneggiano a CM Punk, poi dice che ciò che i fan stanno guardando sul ring in questo momento è il futuro del wrestling professionistico, che passa attraverso lui, Heyman e Breakker. Sami Zayn lo interrompe e Seth gli chiede se ha visto WrestleMania 41, ottenendo una risposta positiva. Dice di essere amico di Rollins da molto tempo, poi dice che, in quanto amico di Rollins, sente il bisogno di dirgli che quello che sta facendo con Heyman e Breakker è una stronzata. 🔗 Zonawrestling.net

