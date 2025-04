Ravezzani fa un paragone che coinvolge anche l’Inter | Il fallo che ha portato all’espulsione di Yildiz in Juve Monza è simile a quello La provocazione

Ravezzani aizza le polemiche: l'espulsione di Yildiz ricorda molto quella che non è stata comminata a un giocatore dell'Inter nella passata stagione

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani ha espresso un paragone che lega il fallo da espulsione di Yildiz in Juve Monza e il contatto tra Bastoni e Duda in Inter Verona dello scorso campionato. Di seguito, proponiamo il suo commento su X.

PAROLE – «In effetti molto simile al fallo che ha portato all'espulsione di Yildiz contro il Monza. Qui i varisti devono darsi una bella regolata perché possono valutare con calma a differenza degli arbitri».

