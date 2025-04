Ravenna sconfitta dal Lentigione | playoff serie C ancora possibili

Lentigione che comincia a diventare particolarmente indigesto al Ravenna, così come il suo allenatore, il faentino Alberto Cassani, che, l’anno scorso, quando era alla guida del Victor San Marino, stoppò la corsa dei giallorossi (1-1 al Benelli con rete dell’ex Haruna) nel momento topico della stagione. Il ko 1-2 di domenica, caratterizzato dalle topiche del portiere Fresia in zona Cesarini, andrà cancellato in fretta, anche perché non è da escludere il ritorno dei reggiani al Benelli per una ipotetica finale playoff.Per alimentare le speranze di ripescaggio in serie C, il Ravenna dovrà vincere i playoff. La notizia (paradossale) è che, grazie al 2° posto in classifica, tutto ciò potrà avvenire senza vincere nessuna delle prossime 3 gare, ovvero l’ultima di ‘regular season’ domenica prossima a Castel Maggiore contro il Progresso; e poi la semifinale e la finale del playoff. 🔗 Sport.quotidiano.net - Ravenna, sconfitta dal Lentigione: playoff serie C ancora possibili È unche comincia a diventare particolarmente indigesto al, così come il suo allenatore, il faentino Alberto Cassani, che, l’anno scorso, quando era alla guida del Victor San Marino, stoppò la corsa dei giallorossi (1-1 al Benelli con rete dell’ex Haruna) nel momento topico della stagione. Il ko 1-2 di domenica, caratterizzato dalle topiche del portiere Fresia in zona Cesarini, andrà cancellato in fretta, anche perché non è da escludere il ritorno dei reggiani al Benelli per una ipotetica finale.Per alimentare le speranze di ripescaggio inC, ildovrà vincere i. La notizia (paradossale) è che, grazie al 2° posto in classifica, tutto ciò potrà avvenire senza vincere nessuna delle prossime 3 gare, ovvero l’ultima di ‘regular season’ domenica prossima a Castel Maggiore contro il Progresso; e poi la semifinale e la finale del. 🔗 Sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ravenna-Lentigione: sfida al Benelli in vista dei playoff - Domenica al Benelli è in arrivo il Lentigione. Il Ravenna, a quota 74, è sicuro del 2° posto. Ma il match potrebbe diventare il prologo di una sfida da playoff (semifinale l’11 maggio, finale il 18). I reggiani sono infatti al 3° posto con 61 punti, a -13 dal Ravenna, che è irraggiungibile, ma a +1 sul Tau Altopascio e a +3 sulla Pistoiese. Finisse oggi la regular season, le semifinali (gara secca con supplementari, ma vittoria della squadra di casa se il risultato restasse in parità) sarebbero Ravenna-Pistoiese e Lentigione-Tau. 🔗sport.quotidiano.net

Calcio, per il Ravenna contro il Lentigione obiettivo tenere alto il ritmo per i playoff - Dopo aver incassato la matematica vittoria del campionato da parte del Forlì, il Ravenna FC torna al Benelli con la ferma volontà di proseguire il suo percorso con determinazione. Domani pomeriggio i giallorossi ospiteranno il Lentigione, in una sfida che rappresenta molto più di un semplice... 🔗ravennatoday.it

Ravenna FC-Lentigione: Sfida Cruciale per la Semifinale Playoff - "È una partita che tutti vorrebbero giocare. E, nonostante che i 3 punti non sposterebbero nulla ai fini della nostra classifica, è comunque una partita che tutti vorrebbero anche vincere". Mister Marchionni ha introdotto in questi termini il match di oggi pomeriggio al Benelli contro il Lentigione (fischio d’inizio alle 15; arbitro Ambrosino di Torre del Greco; diretta web sul canale youtube del Ravenna FC; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro). 🔗sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calcio, Ravenna rimontato e sconfitto dal Lentigione: succede tutto nei minuti finali; Ravenna FC battuto dalla rimonta finale del Lentigione; L'ultima in casa nella stagione regolare è amara: Ravenna ko 2-1. L'11 maggio semifinale playoff; Girone D, il Lentigione vince in rimonta a Ravenna. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ravenna, sconfitta dal Lentigione: playoff serie C ancora possibili - Il Ravenna perde 1-2 contro il Lentigione ma mantiene vive le speranze di promozione in serie C grazie al 2° posto. 🔗sport.quotidiano.net

Calcio, Ravenna rimontato e sconfitto dal Lentigione: succede tutto nei minuti finali - Sconfitta casalinga per il Ravenna, già matematicamente secondo in classifica, che viene rimontato 2-1 dal Lentigione. Tante emozioni nel primo tempo, nonostante le zero reti: gli uomini di Cassani pa ... 🔗ravennatoday.it

Ravenna FC battuto dalla rimonta finale del Lentigione - I giallorossi, ormai sicuri del secondo posto in classifica con accesso ai playoff, vengono rimontati nel finale dal Lentigione, che conferma così la propria terza piazza. In vantaggio con Zagre ... 🔗ravenna24ore.it