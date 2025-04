Ravenna aggrediscono due ragazzini in stazione a calci e pugni | quattro giovani identificati e denunciati

quattro giovani denunciati a Ravenna per aver aggredito due minori nella stazione ferroviaria. L'incidente è avvenuto il 14 aprile. 🔗 Notizie.virgilio.it - Ravenna, aggrediscono due ragazzini in stazione a calci e pugni: quattro giovani identificati e denunciati per aver aggredito due minori nellaferroviaria. L'incidente è avvenuto il 14 aprile. 🔗 Notizie.virgilio.it

Catania, genitori aggrediscono due maestre: una finisce in ospedale - Due maestre aggredite, una con lesioni tali da costringerla a ricorrere a cure in ospedale. L’aggressione è avvenuta venerdì nelle scuole all'Istituto comprensivo statale Francesco Petrarca di Catania. Ad aggredire le insegnanti sarebbero stati i genitori di un'alunna. 🔗tg24.sky.it

Aggrediscono gli agenti, due fratelli arrestati dalla polizia - Tempo di lettura: < 1 minutoHanno aggredito gli agenti della polizia durante un controllo e sono finiti in manette. È accaduto in via in via Santi Giovanni e Paolo, a Napoli dove una pattuglia ha fermato due persone che hanno avuto subito un atteggiamento minaccioso fino ad aggredire gli agenti con calci e pugni. Diverse persone si sono avvicinate inveendo contro gli agenti. Una di queste aggrediva i poliziotti che, con il supporto di altre volanti, sono riusciti, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, a bloccare tre persone. 🔗anteprima24.it

Prima aggrediscono una ragazza su un autobus, quindi prendono a calci a pugni un carabiniere fuori servizio accorso per difenderla: due giovani arrestati a Latina - Violenza gratuita su un autobus cittadino, lesioni a una giovane donna e un carabiniere ferito gravemente: è il bilancio dell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Latina, per la quale sono finiti in carcere due cittadini tunisini di 22 e 26 anni, su disposizione del GIP del Tribunale di Latina. Caos a bordo del bus: musica alta e minacce ai passeggeri I fatti risalgono a un pomeriggio movimentato quando, secondo la ricostruzione degli investigatori, i due giovani sono saliti su un autobus urbano con una cassa portatile, diffondendo musica ad alto volume e disturbando gli altri ... 🔗dayitalianews.com

Ravenna, calci e pugni a due minorenni alla stazione: denunciati quattro giovani - La Polizia di Stato del Posto Polfer di Ravenna, ha identificato e denunciato quattro ragazzi che nel pomeriggio di lunedì 14 aprile hanno aggredito ... 🔗corriereromagna.it

Minori aggrediti in stazione, 4 denunciati - Due 17enni presi di mira da un gruppo di coetanei, circondati e colpiti più volte con calci e pugni. Grazie all'attività degli operatori di polizia, alle testimonianze e alle immagini a disposizione s ... 🔗msn.com

Tre accoltellati in spiaggia, due condanne - Si tratta di due giovani tunisini residenti a Bologna che ad agosto a Milano Marittima avevano aggredito vari giovani in spiaggia ... 🔗msn.com