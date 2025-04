Rave party a Padova presenti anche pordenonesi | hanno pulito tutto prima di andarsene

Padova, i carabinieri hanno bloccato un Rave party e allontanato 80 partecipanti. Tra di loro, per la maggior parte provenienti dalle province venete (Treviso e Venezia in primis), c'erano anche alcuni pordenonesi. Nella notte tra sabato e domenica 27 aprile, nella zona rurale di Borgoforte nel comune di Anguillara Veneta, in provincia di Padova, i carabinieri hanno bloccato un rave party e allontanato 80 partecipanti.

Un altro rave party illegale nel Torinese: scontri e feriti tra le forze dell’ordine - Un altro rave party illegale in provincia di Torino, finito in disordini con le forze dell’ordine schierate. Undici poliziotti e tre carabinieri sono rimasti feriti. Ci sono stati brevi scontri tra un gruppo di partecipanti, come già il 23 marzo a Moncalieri, alle porte del capoluogo piemontese. Questa volta il raduno dei è stato organizzato più lontano da Torino, a La Cassa, poco oltre il parco... 🔗feedpress.me

