Raul Cremona e Roberto Ferrari in scena al Teatro Nuovo con uno show in bilico tra magia e comicità

Teatro Nuovo arriva un noto volto televisivo come Raul Cremona che propone un recital a metà fra magia e comicità composto da in una serie di numeri tanto affascinanti quanto esilaranti. Mescolando abilmente l'arte della magia con il suo inconfondibile humour.

