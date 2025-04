Rari Nantes Florentia vince 12-10 contro Academy Roma | Sordini protagonista con 7 reti

Rari Nantes Florentia12Academy Roma10Florentia: Cicali, Chemeri, Stocco, Di Fulvio 3, De Mey, Hofmeijer, Turchini, Cardoni, Sordini 7 (5 rig.), Benvenuti 1, Bini, Borghigiani 1, Gioia, Visciani. All. Minetti.Roma: Giannotti, Ballarini, Vitale 1 (1 rig.), Lo Re 1, Vidovic 3 (1 rig.), Leporale 1, Cianchetti, Kadar, Mirarchi 1, De Robertis 3, Tartaro, Patti, Peluso, Cotugno. All. Fiorillo.Arbitri: Pinato - Brasiliano.Parziali: 4-2, 2-3, 4-1, 2-4.Note – Superiorità numerica: Florentia 511 + 5 rigori; Roma 310 + 3 rigori (uno fallito). Spettatori: 450 circa.Alla Nannini di Bellariva la Rari Nantes Florentia suggella una vittoria pesante in gara-1 delle semifinali playout contro l’Olympic Roma di Mario Fiorillo regalandosi la possibilità, in caso di un nuovo successo in gara-2 in programma stasera in trasferta (ore 19) di mettere il timbro sulla salvezza. 🔗 Sport.quotidiano.net - Rari Nantes Florentia vince 12-10 contro Academy Roma: Sordini protagonista con 7 reti 1210: Cicali, Chemeri, Stocco, Di Fulvio 3, De Mey, Hofmeijer, Turchini, Cardoni,7 (5 rig.), Benvenuti 1, Bini, Borghigiani 1, Gioia, Visciani. All. Minetti.: Giannotti, Ballarini, Vitale 1 (1 rig.), Lo Re 1, Vidovic 3 (1 rig.), Leporale 1, Cianchetti, Kadar, Mirarchi 1, De Robertis 3, Tartaro, Patti, Peluso, Cotugno. All. Fiorillo.Arbitri: Pinato - Brasiliano.Parziali: 4-2, 2-3, 4-1, 2-4.Note – Superiorità numerica:511 + 5 rigori;310 + 3 rigori (uno fallito). Spettatori: 450 circa.Alla Nannini di Bellariva lasuggella una vittoria pesante in gara-1 delle semifinali playoutl’Olympicdi Mario Fiorillo regalandosi la possibilità, in caso di un nuovo successo in gara-2 in programma stasera in trasferta (ore 19) di mettere il timbro sulla salvezza. 🔗 Sport.quotidiano.net

Su altri siti se ne discute

La Rari Nantes Florentia affronta la terza della classe Savona - FIRENZE – Rari Nantes Florentia, inizia il rush finale del campionato. Dopo due trasferte consecutive andate in archivio con l’impresa della scorsa settimana a Bologna, la Florentia di Minetti torna tra le mura amiche maschile contro il Savona terzo della classe, per la diciannovesima giornata di regular season serie A1. Un turno sulla carta proibitivo per il sette gigliato chiamato agli straordinari contro un avversario di altra categoria in lotta per obiettivi opposti rispetto alla Florentia, attualmente nona a un passo dalla zona calda e alla ricerca di punti preziosi per restare fuori ... 🔗corrieretoscano.it

La Bricobros Rari Nantes Arechi cade alla Scandone: Gls Napoli Lions vince 9-7 - Tempo di lettura: < 1 minutoBattuta d’arresto esterna per la Bricobros Rari Nantes Arechi che nella 14 giornata della regular season del girone sud campionato maschile di A2 di pallanuoto è stata sconfitta alla piscina Scandone dal Gls Napoli Lions con il punteggio di 9-7. Anche stavolta la maggiore esperienza dei ragazzi di Andrea Scotti Galletta ha avuto la meglio sul settebello del presidente Elena Gallo che potuto contenere i partenopei fin quando ha potuto. 🔗anteprima24.it

Rari Nantes Florentia, spettacolo alla Nannini: con Genova è parità - Rari Nantes Florentia – Iren Genova Quinto 11-11 (5-5 3-4 2-1 1-1) RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 3, T. De Mey 2, N. Hofmeijer, T. Turchini, D. Borghigiani 1, S. Sordini, N. Benvenuti 3, G. Bini, C. Mancini 2, G. Bianchi, U. Tprvosky. All. MinettiIREN GENOVA QUINTO: F. Ghiara, N. Gambacciani 1, A. Di Somma, S. Villa 3, F. Panerai 1, O. Veklyuk, D. Puccio 3, A. Nora 1, N. 🔗corrieretoscano.it

Ne parlano su altre fonti

Rari Nantes Florentia vince 12-10 contro Academy Roma: Sordini protagonista con 7 reti; Rari Nantes Florentia; Pallanuoto paralimpica, la Florentia chiude da capolista a punteggio pieno; SWIM-TO 2025. Vince Team Veneto. Migliori prestazioni tecniche per Sara Curtis e Simone Cerasuolo.. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pallanuoto: la Rari Nantes Florentia sconfigge l’Igm Ortigia - Mentre la Rari consolidava il suo terzo posto in classifica la Commissione d’Appello Federale ha esaminato i riscorsi di RN Camogli e RN Florentia avverso le decisioni del Giudice Unico ... 🔗nove.firenze.it

Rari Nantes Florentia: al via le semifinali playout contro Academy Olympic Roma - Il campionato di A1 della Rari Nantes Florentia si avvia alla conclusione: oggi scatta gara-1 delle semifinali playout. La squadra di Luca Minetti, svanito la scorsa settimana, proprio nell’ultima gio ... 🔗msn.com

Rari Nantes Florentia sconfitta da Pallanuoto Trieste: salvezza diretta sfumata - La Rari Nantes Florentia perde contro Pallanuoto Trieste e scende all'undicesimo posto, dovrà lottare nei playout. 🔗msn.com