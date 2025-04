Rapporto Amnesty l' effetto Trump accelera sprezzo dei diritti umani

Roma, 29 apr. (askanews) - E' stato presentato a Roma il Rapporto 2024-2025 di Amnesty International, da cui emerge come nell'ultimo anno si siano aggravati alcuni conflitti, in particolare modo quelli di Gaza e Ucraina, ma anche in Sudan, Myanmar, Repubblica Democratica del Congo, e stia crescendo a livello globale la repressione delle proteste pacifiche. Riccardo Noury, Portavoce di Amnesty International Italia, ha spiegato: "Siamo preoccupati da una novità, questa accelerazione di tendenze autoritarie, di delegittimazione del sistema multilaterale di protezione dei diritti umani che chiama in causa, naturalmente, quello che noi definiamo l'effetto Trump. In questi 100 giorni il Presidente Trump non ha fatto altro che mostrare disprezzo per i diritti umani, attraverso una serie di decreti esecutivi che hanno causato l'espulsione di migliaia di persone senza giusto processo, che hanno tagliato fondi fondamentali per la cooperazione internazionale, che hanno visto emettere sanzioni nei confronti dei funzionari della Corte penale internazionale".

Amnesty: L'effetto Trump accelera la crisi dei diritti umani nel mondo - "L'effetto Donald Trump sta mettendo il turbo al disfacimento dei rispetto dei diritti umani, ponendo a rischio miliardi di persone in tutto il pianeta". È quanto sostiene Amnesty International, in occasione della presentazione del rapporto annuale 'Lo stato dei diritti umani nel mondo'. "La campagna contro i diritti lanciata dall'amministrazione Trump ha aggravato violazioni già presenti nel corso del 2024, erodendo decenni di duro lavoro per costruire e promuovere i diritti umani universali e accelerando il declino verso una nuova era brutale caratterizzata da pratiche autoritarie e ... 🔗quotidiano.net

Dazi: Trump, dazi al 125% a Cina con effetto immediato - Washington (Usa), 9 apr. (LaPresse) – Donald Trump ha annunciato con un post su Truth di avere imposto “con effetto immediato” dazi del 125% ai prodotti provenienti dalla Cina, in un’ulteriore escalation della guerra commerciale in corso con Pechino. 🔗lapresse.it

Effetto Trump: l’Ocse taglia le stime del Pil italiano 2025 e 2026 - Previsioni di crescita riviste al ribasso per tutti i Paesi sviluppati a causa della probabile introduzione dei dazi 🔗ilgiornale.it

