Rapinato della collanina d’oro sul treno insegue il ladro vagone dopo vagone e lo fa arrestare in stazione a Parabiago

Parabiago (Milano), 29 aprile 2025 – Rapinato della collanina che aveva al collo sul treno che da Milano portava a Varese, ha inseguito il ladro sul convoglio, lo ha bloccato prima della successiva stazione e infine lo ha fatto arrestare. L'episodio ha avuto come teatro il treno che nella prima serata di venerdì scorso, 25 aprile, come di consueto metteva in comunicazione il capoluogo con i Comuni dell'Altomilanese e della provincia di Varese."Vittima" prescelta del ladro un vigile del fuoco in servizio a Malpensa. Il Rapinatore, un giovane di nazionalità egiziana di 19 anni, non ha fatto altro che tradurre in pratica un vero e proprio clichè utilizzato dai giovani Rapinatori su questa tratta: individuato un passeggero con una catenina d'oro al collo, si è avvicinato e dopo aver strappato - non senza difficoltà - i pochi grammi di metallo prezioso ha provato a darsi alla fuga.

