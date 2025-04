Rapina in farmacia a Nichelino | minaccia il medico con una pistola e si fa dare i soldi ma viene arrestato poco dopo

Rapina nella farmacia Salus di via Giusti a Nichelino, ma è stato arrestato poco dopo dai carabinieri della compagnia di Moncalieri. Armato di pistola e col volto coperto da. 🔗 Torinotoday.it - Rapina in farmacia a Nichelino: minaccia il medico con una pistola e si fa dare i soldi, ma viene arrestato poco dopo Nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 aprile 2025, un bandito italiano di 34 anni, residente a Candiolo, ha messo a segno unanellaSalus di via Giusti a, ma è statodai carabinieri della compagnia di Moncalieri. Armato die col volto coperto da. 🔗 Torinotoday.it

