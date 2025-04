Quotidiano.net - Rapimenti di Donne Alawite in Siria: 62 Vittime delle Milizie Sunnite

Sono 62 lerapite nelle ultime settimane inda non meglio precisateconsiderate vicine al nuovo governo di Damasco, secondo quanto riferisce una relazione dettagliata del Comitato per i diritti umani incon sede a Ginevra. Questo conteggio corrisponde in parte a quello diffuso nei giorni scorsi dall'Osservatorio per i diritti umani in, secondo cui da marzo a oggi "più di 50"sono state rapite ai posti di blocco eretti da non meglio precisati miliziani sunniti filo-governativi.Il conteggio del Comitato per i diritti umani si basa su testimonianze e fonti incrociate sul terreno da ricercatori e attivisti per i diritti umani. Il fenomeno deisi inserisce nel più ampio contesto di continue e sistematiche violazioni da parte di gruppi armati considerati vicini al nuovo governono nei confronti di civili della costana, nelle regioni di Latakia e Tartus. 🔗 Quotidiano.net