Raphael Gualazzi inaugura il suo nuovo tour con una tappa nel ravennate

Raphael Gualazzi, acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali, torna dal vivo nei festival musicali e nelle principali piazze italiane. 🔗 Ravennatoday.it - Raphael Gualazzi inaugura il suo nuovo tour con una tappa nel ravennate

Raphael Gualazzi, portagonista di "Romagna in fiore", porta il suo swing nel paese alluvionato - Nove appuntamenti musicali in altrettante località della Romagna, in alcuni dei territori più colpiti dalle recenti alluvioni. Torna in scena anche quest’anno, dal 10 maggio al 2 giugno “Romagna in fiore”, la rassegna ecosostenibile, diffusa e in dialogo con le comunità creata da Ravenna Festival... 🔗ravennatoday.it

Raphael Gualazzi ospite a Monopoli per Monopolele, il Festival dell’Ukulele più grande d’Italia - Monopoli si prepara a vivere un'altra edizione straordinaria del Monopolele - Mediterranean Ukulele Fest, il festival di ukulele più grande d’Italia, che dal 30 maggio al 1 giugno 2025 trasformerà la città in un palcoscenico musicale internazionale. Per il quarto anno consecutivo, Monopolele... 🔗baritoday.it

Raphael Gualazzi torna in tour con tre diversi live - Il cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore Raphael Gualazzi, acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di ... 🔗ansa.it

Raphael Gualazzi in concerto a Monopoli - Il quintetto, consolidato ormai da più di un decennio di collaborazioni, vede coinvolti musicisti d’eccellenza di grande talento e versatilità: Anders Ulrich al contrabbasso, Luigi Faggi alla tromba, ... 🔗giornaledipuglia.com

Raphael Gualazzi, annunciati tre diversi progetti live - A partire da maggio, Raphael Gualazzi torna in tour con tre diversi progetti live, sia come piano solo che con orchestra. Ecco le prime date. 🔗spettakolo.it