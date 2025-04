Ranking UCI 29 aprile | l’Italia dimezza il distacco dallo Spagna! Balzo superbo di Ciccone Ganna miglior azzurro

l'Italia ha sensibilmente rafforzato la propria posizione nel Ranking UCI, la classifica che viene stilata settimanalmente dall'Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese si conferma al quarto posto, ma ha più che dimezzato i punti che la separano dalla Spagna: ora 924 lunghezze dividono la nostra Nazione dal terzo gradino del podio occupato dagli iberici. Il merito di questo grande scatto in avanti, che allo stesso tempo ha permesso di distanziare Danimarca e Australia, è dovuto alla prestazione offerta alla Liegi: i piazzamenti di Giulio Ciccone (secondo), Simone Velasco (quarto) e Andrea Bagioli (sesto) hanno portato enorme beneficio.Giulio Ciccone si è reso protagonista di un maestoso Balzo in avanti grazie al podio conquistato alla Doyenne: 21 posizioni guadagnate e 17mo posto, terzo italiano in graduatoria alle spalle di Filippo Ganna (14mo) e Jonathan Milan (15mo), che non hanno gareggiato durante l'ultima settimana e che sono riusciti a difendere il piazzamento del precedente aggiornamento.

