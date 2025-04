Ramelli Meloni a cinquant’anni dalla morte | Tutti devono fare i conti con la sua vicenda

cinquant’anni fa si spegneva la sua giovanissima vita: una morte tanto brutale quanto assurda e forse, proprio per questo, divenuta un simbolo per generazioni di militanti di destra di tutta Italia. cinquant’anni dopo siamo chiamati ad interrogarci su quello che ancora oggi ci può insegnare il suo sacrificio”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato per l’evento organizzato a Palazzo Lombardia in memoria di Sergio Ramelli. “Un mese e mezzo fa, nell’anniversario dell’aggressione, il Governo che mi onoro di guidare, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico dello Stato e Poste Italiane, ha voluto dedicare un francobollo alla memoria di Sergio Ramelli. È stato per noi molto più che un gesto simbolico. Significa affermare che la sua vicenda, la sua vita e la sua morte, sono un pezzo di storia d’Italia con cui Tutti quanti, a destra e a sinistra, dobbiamo imparare a fare i conti”, ha aggiunto. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Ramelli, Meloni a cinquant’anni dalla morte: “Tutti devono fare i conti con la sua vicenda” fa si spegneva la sua giovanissima vita: unatanto brutale quanto assurda e forse, proprio per questo, divenuta un simbolo per generazioni di militanti di destra di tutta Italia.dopo siamo chiamati ad interrogarci su quello che ancora oggi ci può insegnare il suo sacrificio”. Così la premier Giorgiain un videomessaggio inviato per l’evento organizzato a Palazzo Lombardia in memoria di Sergio. “Un mese e mezzo fa, nell’anniversario dell’aggressione, il Governo che mi onoro di guidare, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico dello Stato e Poste Italiane, ha voluto dedicare un francobollo alla memoria di Sergio. È stato per noi molto più che un gesto simbolico. Significa affermare che la sua, la sua vita e la sua, sono un pezzo di storia d’Italia con cuiquanti, a destra e a sinistra, dobbiamo imparare a”, ha aggiunto. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

