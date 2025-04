Ragazzo trovato semicarbonizzato nelle campagne di Canosa di Puglia

trovato oggi martedì 29 aprile nelle campagne di Canosa, comune al confine con Cerignola. Il cadavere semi carbonizzato è stato rinvenuto dagli agenti. 🔗 Foggiatoday.it - Ragazzo trovato semicarbonizzato nelle campagne di Canosa di Puglia Dopo quattro giorni di ricerche, Francesco diviesti, il parrucchiere 26enne scomparso intorno alle 20.30 del 25 aprile da Barletta, è stato rioggi martedì 29 apriledi, comune al confine con Cerignola. Il cadavere semi carbonizzato è stato rinvenuto dagli agenti.

Roma, trovato il corpo della 22enne scomparsa: Fermato l’ex ragazzo - Trovato il corpo della studentessa scomparsa a Roma lo scorso 25 marzo. Il corpo era all'interno di una valigia in un bosco di Poli. Fermato l'ex ragazzo che l'avrebbe uccisa con delle coltellate L'articolo Roma, trovato il corpo della 22enne scomparsa: Fermato l’ex ragazzo proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Giallo nel cosentino, muore un ragazzo trovato accoltellato per strada - Un giovane di 22 anni, di origini marocchine, è stato ucciso a coltellate a Corigliano-Rossano. Il ragazzo è stato trovato dai carabinieri della Radiomobile in una delle vie principali di Corigliano, con diverse ferite di arma da taglio. La notte tra il 21 e il 22 febbraio è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Rossano, ma poco dopo è deceduto a cause delle gravi ferite, in particolare una all’addome che sarebbe risultata fatale. 🔗dayitalianews.com

Schianto tra auto e furgone, muore un ragazzo di 24 anni. Lo choc dell’autista: “Me lo sono trovato davanti” - Livorno, 15 marzo 2025 – Se l’è visto arrivare contro. Incidente stradale ieri mattina lungo l’Aurelia al Boccale alle alle 8.45 con una vittima, Luca Coccorullo, di 24 anni, residente a Quercianella. Era alla guida della sua auto in direzione Livorno, quando si è scontrato frontalmente con un furgone, al volante del quale c’era un uomo di Pontedera di 50 anni. Coccorullo è apparso subito in gravi condizioni per i traumi subiti nel violento impatto con il furgone. 🔗lanazione.it

Scomparso a Barletta, il 26enne Francesco Diviesti trovato morto nelle campagne di Canosa: corpo semicarbonizzato - È stato trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni. A trovare il cadavere semicarbonizzato del ragazzo, nelle campagne tra Canosa e Minervino, sono stati gli a ... 🔗telebari.it

Francesco Diviesti trovato morto, aveva 26 anni: «Il corpo è semicarbonizzato». Era scomparso da quattro giorni - È stato trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni. È stato trovato semicarbonizzato, nelle campagne in contrada 'Femmina morta', ... 🔗msn.com