Ragazzino di 17 anni intossica la sua classe con lo spray al peperoncino | denunciato

anni è stato denunciato dopo aver spruzzato lo spray al peperoncino in classe. 🔗 A Como un ragazzo di 17è statodopo aver spruzzato loalin. 🔗 Fanpage.it

Ragazzino di 17 anni intossica la sua classe con lo spray al peperoncino: denunciato - L'episodio si è verificato alle 10.40 di ieri nell'istituto Ripamonti di Como. Il ragazzino avrebbe usato lo spray e avrebbe così causato un'intossicazione ai suoi compagni di classe e docenti. Sul ... 🔗fanpage.it

