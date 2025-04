Ragazza morta in sinistro un arresto Accusato di omicidio stradale | è ai domiciliari

Nella mattinata di oggi i Carabinieri della stazione di Turi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari – disposta dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta di questo Ufficio – a carico di D'Onghia Nicola, indagato per i reati di omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in relazione al sinistro stradale avvenuto in agro di Turi il 2 aprile 2025 alle ore 20,28, in cui ha trovato la morte Chiarappa Fabiana di anni 32. Le indagini espletate fino a questo momento, sono consistite nella acquisizione e visione delle immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza pubblici e privati presenti nell'area del sinistro, negli accertamenti tecnici di natura medico legale (in contraddittorio), di natura tecnica, sui mezzi coinvolti nel sinistro e sull'area del sinistro, svolti dal consulente tecnico ed dalla Sezione Investigazioni Scientifiche dei CC (questi ultimi in contraddittorio, diretti, tra l'altro, a rilevare la presenza di tracce ematiche presenti sul mezzo condotto dall'indagato, riconducibili alla vittima), nella acquisizione di informazioni di persone informate e nell'interrogatorio dell'indagato.

Ragazza morta in sinistro, un arresto Accusato di omicidio stradale - L'articolo Ragazza morta in sinistro, un arresto <small class="subtitle">Accusato di omicidio stradale</small> proviene da Noi Notizie.. 🔗noinotizie.it

