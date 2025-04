Raddoppiano i prati di Milano dove l' erba non sarà tagliata così spesso

A Milano raddoppiano le aree a sfalcio ridotto: “Benefici per la biodiversità, così mitighiamo anche gli effetti del cambiamento climatico” - Milano, 29 aprile 2025 – La aree a sfalcio ridotto? Non sono pù una sperimentazione ma una politica adottata in modo permanente, almeno nel Comune di Milano. Palazzo Marino ha infatti deciso di raddoppiare le zone interessate, in cui l’erba sarà mantenuta più alta. Questo nonostante le polemiche politiche che – già dalla scorsa estate – hanno accompagnato l’iniziativa. In sostanza le aree a sfalcio ridotto passeranno da 54 a 111 (in tutti i Municipi) e saranno distribuite su 1,8 milioni di metri quadrati. 🔗ilgiorno.it

Si chiamava Pian d'Erba, ma il verde è ormai un ricordo: il cemento cancella gli ultimi prati - Erba (Como) – Si chiama Pian d’Erba, ma di verde ne rimane ben poco se non ai margini dei laghi e se si andrà avanti con la cementificazione anche gli ultimi prati e i piccoli boschi urbani che ancora resistono, sono destinati a scomparire presto. L’allarme arriva ancora una volta dalle associazioni che in questi anni hanno chiesto di cancellare dal Pgt le previsioni urbanistiche di edificazione anche tramite una raccolta di firme sottoscritta da centinaia di cittadini. 🔗ilgiorno.it

Cosa sono questi maxi prati gialli sulle strade attorno a Milano - Da lontano il colore è uno solo (giallo intenso), ma avvicinandosi sempre di più ci si rende conto della bicromia: giallo, ma anche verde. È la colorazione che hanno assunto diversi campi agricoli attorno a Milano e dietro il fenomeno c’è una spiegazione tutta naturale. Si tratta di ampli... 🔗milanotoday.it

