Raccolta fondi a sostegno dei reparti pediatrici Ferrara Cambia in campo con l' Ail

Ferrara Cambia e la sezione locale dell'Ail per dare ufficialmente il via a una stretta collaborazione tra le due realtà. Sinergia che sfocerà in una Raccolta fondi a sostegno dei reparti di Oncoematologia pediatrica e Pediatria dell'Azienda ospedaliera. 🔗 Ferraratoday.it - Raccolta fondi a sostegno dei reparti pediatrici, Ferrara Cambia in campo con l'Ail E' stata firmata una convenzione trae la sezione locale dell'Ail per dare ufficialmente il via a una stretta collaborazione tra le due realtà. Sinergia che sfocerà in unadeidi Oncoematologia pediatrica e Pediatria dell'Azienda ospedaliera. 🔗 Ferraratoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Regalare "una bella estate" ai bambini con autismo: parte la raccolta fondi a sostegno dei centri estivi - Si chiama “Una bella estate anche per me” la raccolta fondi lanciata per dare continuità a un centro estivo per bambini e ragazzi autistici nelle colline faentine. Il progetto è promosso dal consorzio Solco Ravenna in nome e per conto degli enti che fanno parte del Tavolo per l’Autismo... 🔗ravennatoday.it

Sostegno Umanitario per Gaza: Memoria in Movimento organizza concerti e una raccolta fondi per un progetto di speranza - “Acqua per Gaza”: un concerto di solidarietà per la popolazione in difficoltà La drammatica situazione umanitaria in cui versa l’intera popolazione della striscia di Gaza è ulteriormente aggravata dalla recente decisione di Israele di sospendere l’elettricità, indispensabile per far funzionare i dissalatori che forniscono l’acqua alla popolazione di Gaza, di impedire i convogli umanitari per portare aiuti, viveri, attrezzature sanitarie e medicine. 🔗puntomagazine.it

Zeudi Di Palma, la “vera vincitrice” per i fan: raccolta fondi da record dopo il Grande Fratello - Le fan di Zeudi Di Palma puntano alla cifra di 50.000 euro Alla vigilia della finale del Grande Fratello, Zeudi Di Palma era tra le grandi favorite per la vittoria insieme a Helena Prestes. Il sostegno delle sue fan era fortissimo, tanto che il fandom delle “Zelene” – nato per celebrare il legame tra Zeudi e Helena – si è poi unito in un unico obiettivo: portare la giovane campana alla vittoria. 🔗notizieaudaci.it

Su questo argomento da altre fonti

Il cuore di Reggio in Salute. Nuova raccolta fondi per aiutare gli ospedali - che in occasione della Santa Pasqua ha promosso l’ennesima raccolta fondi a sostegno dei reparti ospedalieri più in difficoltà. L’appuntamento si è tenuto ieri mattina alle 10,30 ... 🔗msn.com

DONAZIONE San Giovanni Rotondo, la Gradinata Est dona 1.000 euro al reparto di Oncoematologia Pediatrica - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) - Si è conclusa con successo la raccolta fondi promossa dalla Gradinata Est a sostegno ... 🔗statoquotidiano.it

Raccolta fondi a Napoli per la terapia intensiva neonatale dell’ospedale Santobono - L’iniziativa di raccolta fondi ... campagna di raccolta fondi. Questo gesto di generosità permetterà di migliorare la qualità delle cure per i neonati in terapia intensiva, offrendo ulteriori risorse ... 🔗gaeta.it