Raccolta differenziata | Vietri sul Mare sceglie l’app Junker

Vietri sul Mare potenzia il suo impegno per la circolarità. Nel Comune alle porte di Salerno, che è una delle principali porte d’ingresso alla Costiera Amalfitana, è stata adottata Junker, la più diffusa ed evoluta app per la Raccolta differenziata, introdotta con successo in altri 145 Comuni. 🔗 Salernotoday.it - Raccolta differenziata: Vietri sul Mare sceglie l’app Junker sulpotenzia il suo impegno per la circolarità. Nel Comune alle porte di Salerno, che è una delle principali porte d’ingresso alla Costiera Amalfitana, è stata adottata, la più diffusa ed evoluta app per la, introdotta con successo in altri 145 Comuni. 🔗 Salernotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Raccolta differenziata, trovato l’accordo sull’ordinanza impugnata - Tarantini Time QuotidianoPuò dirsi definitivamente risolto il contenzioso relativo all’impugnazione dell’Ordinanza n. 72 del 17/10/2024 in merito alle modalità di svolgimento della raccolta differenziata. L’azione giudiziaria, promossa dall’Avv. Armando Amendolito (in proprio ma anche quale Responsabile territoriale di ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili), dall’Avv. 🔗tarantinitime.it

Cosmari e balneari. Raccolta differenziata al centro dell’incontro - Si è tenuto nella sala consiliare di Palazzo Volpini un incontro tra i rappresentanti del Cosmari, l’associazione balneari di Porto Recanati e l’amministrazione comunale del sindaco Andrea Michelini. Al centro del confronto, è stata messa sul piatto la volontà condivisa di dare il via a un progetto volto a potenziare e massimizzare la raccolta differenziata, con un’attenzione particolare agli stabilimenti balneari, protagonisti durante la stagione estiva. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nuovi cestini per la raccolta differenziata nei parchi e giardini pubblici - Bergamo. In queste settimane è in corso un’ innovazione nella gestione della raccolta dei rifiuti. Dopo l’installazione di 50 batterie di cestini autocompattanti nelle zone di maggiore passaggio della città, la raccolta differenziata si estende ora ai parchi e ai giardini pubblici. Per questo progetto vengono utilizzati i tradizionali cestini verdi di Aprica, riconoscibili grazie a un adesivo che indica le quattro frazioni da differenziare: plastica, carta, vetro e lattine, e indifferenziato. 🔗bergamonews.it

Approfondimenti da altre fonti

Raccolta differenziata: Vietri sul Mare sceglie l’app Junker; ROCCAPIEMONTE. ANNABELLA FERRENTINO: “NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA PER I RAEE”; Salerno, insediamento del nuovo Viceprefetto e di un dirigente; Vertenza Villa delle Rose di Cava de’ Tirreni: lavoratori in protesta davanti alla sede dell’Asl Salerno. Rosanova (Cub Sanità provinciale): “Basta vessazioni e silenzi”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Raccolta differenziata: Vietri sul Mare sceglie l’app Junker - Vietri sul Mare potenzia il suo impegno per la circolarità. Nel Comune alle porte di Salerno, che è una delle principali porte d’ingresso alla Costiera Amalfitana, è stata adottata Junker, la più diff ... 🔗salernotoday.it

Differenziata, porta a porta per i locali: entro l’estate al via in tutto il centro - Quindi – continua ancora la Perlino - attraverso il porta a porta dedicato a questa tipologia di utenza, intendiamo non solo aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata ma ... 🔗quotidianodipuglia.it

Previsioni Meteo Vietri Sul Mare - Nella localita di VIETRI SUL MARE possibili piogge in giornata, con tendenza a copertura nuvolosa in calo. Le colonnine di mercurio, in calo, risultano comprese tra 7.7 e 15.8 gradi centigradi. 🔗centrometeoitaliano.it