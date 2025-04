Raccolta differenziata | Vietri sul Mare sceglie l’app Junker

Vietri sul Mare potenzia il suo impegno per la circolarità. Nel Comune alle porte di Salerno, che è una delle principali porte d’ingresso alla Costiera Amalfitana, è stata adottata Junker, la più diffusa ed evoluta app per la Raccolta differenziata, introdotta con successo in altri 145 Comuni. 🔗 Salernotoday.it - Raccolta differenziata: Vietri sul Mare sceglie l’app Junker sulpotenzia il suo impegno per la circolarità. Nel Comune alle porte di Salerno, che è una delle principali porte d’ingresso alla Costiera Amalfitana, è stata adottata, la più diffusa ed evoluta app per la, introdotta con successo in altri 145 Comuni. 🔗 Salernotoday.it

